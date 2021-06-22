Ростовские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - При поддержке Азербайджано-российского делового совета и Торгово-промышленной палаты Ростовской области Российской Федерации была организована бизнес-миссия представителей предприятий из Ростова в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Минэкономики.

В рамках бизнес-миссии состоялись двусторонние встречи между представителями азербайджанских и ростовских предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, судостроения, логистики, рыболовства, строительства и медицины.

Делегация из Ростова также встретилась с представителями министерств здравоохранения, экологии и природных ресурсов, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Кроме того, члены делегации в рамках бизнес-миссии посетили Бакинский международный морской торговый порт.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)