Торговый сектор имеет самую высокую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии

БАКУ / Trend / - Торговый сектор (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) имеет самую высокую долю (37,1 процента) в общем обороте бизнес-сектора Грузии в первом квартале 2021 года, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Как сообщается, далее следуют: искусство, развлечения и отдых – 31,7 процента, обрабатывающая промышленность – 8,8 процента, строительство – 5 процентов, транспортировка и хранение – 4,7 процента, снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха – 4,2 процента, а также другие секторы с долей 8,4 процента:

В первом квартале 2021 года обрабатывающая промышленность (24 процента), торговля (18,3 процента), строительство (15,2 процента), а также транспортировка и хранение (9,3 процента) занимают первые четыре места по стоимости производства в бизнес-секторе. На остальные отрасли приходится 33,2 процента.

В отчетном периоде торговля (оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов), производство, здравоохранение и социальная работа лидируют в бизнес-секторе по количеству занятых (соответственно 27,2 процента, 13,6 процента и 11,6 процента доли).

Тем не менее, строительство (9 процентов), предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (8 процентов), информация и связь (4,1 процента) также имеют значительную долю.

По валовому обороту лидируют следующие регионы:

• Тбилиси – 80,2 процента;

• Квемо Картли – 4,8 процента;

• Аджария – 3,8 процента;

• Имерети – 3,4 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 2,7 процента.

Кроме того, Тбилиси и следующие регионы по-прежнему лидируют по объему валовой продукции:

• Тбилиси – 63 процента;

• Квемо Картли – 9,6 процента;

• Аджария – 6,7 процента;

• Имерети – 6,1 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 5 процентов.

Количество сотрудников по регионам распределяется следующим образом:

• Тбилиси – 65,4 процента;

• Аджария – 8,1 процента;

• Имерети – 6,9 процента;

• Квемо Картли – 5,8 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 4 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)