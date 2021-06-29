В Грузии наблюдается снижение импорта оливок

БАКУ / Trend / - Грузия заплатила 2,3 миллиона долларов за импорт 1 532 тонн оливок в 2020 году, что на 6,6 процента меньше по сравнению с показателем 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно информации, Грузия покупает замороженные или консервированные оливки, в основном из Испании, без добавления уксуса или уксусной кислоты.

Список основных поставщиков выглядит следующим образом:

1. Испания — 1,7 миллиона ​​долларов, 1175,2 тонны;

2. Турция — 223 800 долларов, 121,1 тонны;

3. Армения — 111 000 долларов, 90,2 тонны;

4. Венгрия — 71 500 долларов, 36,9 тонны;

5. Греция — 54 500 долларов, 25,5 тонны;

6. Египет — 48 100 долларов, 57,9 тонны;

7. Италия — 20 100 долларов, 5,9 тонны;

8. Германия — 10 400 долларов, 6 тонн;

9. Франция — 10 100 долларов, 3 тонны;

10. Украина — 1 900 долларов, 1 тонна.

С января по апрель 2021 года в Грузию было импортировано 304,6 тонны оливок на сумму 513 тысяч долларов.

На экспорт отправлено 18,5 тонны продукции на сумму 29,9 тысячи долларов.

В прошлом году только в Армению из Грузии было экспортировано 108,3 тонны оливок на сумму 149 тысяч долларов, тогда как в 2019 году стоимость оливок, проданных из Грузии, составила 600 долларов. В 2018 году Грузия продала 30,5 тонны оливок в Армению и Иран за 41 800 долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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