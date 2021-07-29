Для активизации работы азербайджано-израильской комиссии расширяется база данных и сотрудничества - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для активизации деятельности совместной азербайджано-израильской комиссии министерство экономики Азербайджана проводит соответствующую работу, расширяется база данных и сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с израильским коллегой Яиром Лапидом.

Джаббаров проинформировал Лапида о СЭЗ Алят, фундамент которой был заложен в июле 2021 года, и пригласил израильскую сторону инвестировать в различные сферы азербайджанской экономики.

На встрече были отмечены дружественные связи между двумя странами, основанные на взаимном уважении и доверии.

Также подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем основывается не только на экономическом партнерстве, но и на историко-культурных корнях.

Джаббаров отметил, что визиты и встречи глав двух государств имеют особое значение в формировании атмосферы доверия между Азербайджаном и Израилем.

Он подчеркнул, что Израиль всегда поддерживал Азербайджан: и в период 44-дневной Отечественной войны, и после нее. Также в связи с армянской агрессией были организованы различные мероприятия в поддержку Азербайджана.

Кроме того, Джаббаров провел встречу с министром строительства и жилищной политики Израиля Зеэв Элькиным, на которой обсуждались перспективы укрепления двусторонних экономических отношений, новые возможности сотрудничества, поощрение инвестиций, обмен опытом в ненефтяном секторе, процесс восстановления освобожденных от оккупации азербайджанских территорий.

Сообщается, что израильские министры высоко оценили открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле, подчеркнув, что оно станет важной платформой для расширения партнерства, связей между деловыми кругами, продвижения бизнес-диалога, создаст новые возможности для укрепления сотрудничества, внесет вклад в развитие таких сфер, как сельское хозяйство, ИКТ и туризм.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni