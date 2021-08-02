Министр экономики назвал ожидаемый вклад ОАО AzerGold в ВВП Азербайджана до 2035 г.

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что до 2035 года вклад в совокупный ВВП Азербайджана от эффективной эксплуатации месторождений цветных и черных металлов компанией AzerGold, играющей особую роль в развитии горнодобывающей промышленности, составит 21,9 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он также отметил, что планируется привлечь в эту сферу около 16 тысяч работников.

"Внимание, которое было уделено интегрированному региональному перерабатывающему комплексу "Човдар" и золоторудному месторождению "Марах" ЗАО AzerGold в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Дашкесанский район, является показателем большого значения, придаваемого горнодобывающей промышленности", - написал Джаббаров.

Отметим, что сфера деятельности AzerGold была расширена в 2020 году. ЗАО также поручены разработка и управление месторождениями руд черных металлов на территории Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni