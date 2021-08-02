Министр экономики назвал ожидаемый вклад ОАО AzerGold в ВВП Азербайджана до 2035 г.
БАКУ /Trend/ - Ожидается, что до 2035 года вклад в совокупный ВВП Азербайджана от эффективной эксплуатации месторождений цветных и черных металлов компанией AzerGold, играющей особую роль в развитии горнодобывающей промышленности, составит 21,9 миллиарда манатов.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он также отметил, что планируется привлечь в эту сферу около 16 тысяч работников.
"Внимание, которое было уделено интегрированному региональному перерабатывающему комплексу "Човдар" и золоторудному месторождению "Марах" ЗАО AzerGold в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Дашкесанский район, является показателем большого значения, придаваемого горнодобывающей промышленности", - написал Джаббаров.
Отметим, что сфера деятельности AzerGold была расширена в 2020 году. ЗАО также поручены разработка и управление месторождениями руд черных металлов на территории Азербайджана.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni