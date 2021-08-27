В ЧБТР назвали сумму одобренных операций для Азербайджана (ФОТО)

САЛОНИКИ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) одобрил для Азербайджана восемь операций на сумму 140 477 504 евро по состоянию на июль 2021 года, сообщает командированный в Грецию корреспондент Trend с мероприятия на тему «Черноморский регион в постпандемический период: стратегический диалог с руководством ЧБТР» в Салониках.

Сумма, уже выделенная для операций, составляет 131 195 562 евро, а непогашенная сумма составила 84 950 868 евро.

Данные ЧБТР показывают, что количество операций по Азербайджану с непогашенной суммой в 52 447 997 евро составило шесть.

Общее количество утвержденных правлением ЧБТР операций на июль 2021 года составляет 164 на сумму 3 629 292 343 евро.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)