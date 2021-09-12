Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность создания совместных предприятий

БАКУ/Trend/- Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Каримов обсудили возможность создания совместных предприятий, сообщает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

Как отмечается, целью встречи являлось обсуждение вопросов, связанных с проведением очередного заседания указанной Межправительственной комиссии, а также развитие двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-транзитной, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по взаимному сотрудничеству для разработки совместных проектов, организации встреч экспертов двух стран, привлечении азербайджанских компаний для участия в создании совместных предприятий на территории Республики Таджикистан»,- говорится в сообщении МИД Таджикистана.