Для предпринимателей в Азербайджане должны быть упрощены формы финучета и налоговой отчетности - Агентство по развитию МСБ

БАКУ /Trend/ - Некоторые субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане не имеют возможности привлекать к процессу подготовки отчетности профессиональных бухгалтеров и аудиторов и подготавливают ее самостоятельно. В таких случаях предпринимателям должна оказываться поддержка, а также должны быть упрощены формы финансового учета и налоговой отчетности.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на научно-практической конференции, посвященной 25-летию Палаты аудиторов Азербайджана, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

По его словам, центры развития МСБ, действующие в различных городах и районах Азербайджана, регулярно предоставляют обучающие и консультационные услуги по налоговому администрированию, а также подготовке финансовой, налоговой отчетности, правилам бухгалтерского учета.

Мамедов отметил, что с начала года центрами развития МСБ было организовано около 40 тренингов, в которых приняли участие порядка 800 предпринимателей, а также лиц, желающих начать свой бизнес.

"Абсолютное большинство налогоплательщиков, в отчетах которых выявлены несоответствия, относится к микро- и малому предпринимательству. Проведенный совместно с Государственной налоговой службой анализ показывает, что налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли и услуг, не ведут учета доходов и расходов в соответствии с законодательством и неправильно оформляют необходимую документацию. Это в свою очередь приводит к начислению налогов в камеральном порядке, что вызывает недовольство налогоплательщиков", - добавил председатель правления Агентства.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)