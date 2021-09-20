Хонда переходит на онлайн-продажи новых автомобилей
Хонда станет первым японским автопроизводителем, который начнет продавать новые автомобили в Японии только через Интернет, сообщает Trend со ссылкой на NHK.
Данный шаг принят в ответ на растущее желание клиентов избегать личного общения во время пандемии коронавируса.
Источники сообщают, что автопроизводитель запустит веб-сайт, который будет обрабатывать все процедуры продаж, включая оценки, контракты и проверки на получение ссуд, уже в следующем месяце. Поставки машин по-прежнему будут осуществляться через автосалоны.
Отмечается, что американский автопроизводитель Тесла и немецкий БМВ уже продают свои автомобили в Японии через Интернет.
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