В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции
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За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии
Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
Международный центр Низами Гянджеви провел параллельное мероприятие в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН (ВИДЕО)