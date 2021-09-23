Билл Гейтс вложил $50 млн в гидропонную ферму с роботами

Очередной сельскохозяйственный стартап получил финансирование от возглавляемого Биллом Гейтсом фонда Breakthrough Energy Ventures, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.

Компания Iron Ox использует роботов, которые интегрированы с гидропонной системой, потребляющей на 90 процентов меньше воды, чем на традиционных фермах, сказал генеральный директор Брэндон Александер.

Компания запускает эту систему в теплице площадью 930 квадратных метров в Гилрое, штат Калифорния, где робот-самоход по имени Гровер перемещает поддоны с генуэзским базиликом, а система роботизированной руки поднимает поддоны для проверки. Датчики проверяют воду на содержание азота и уровень кислотности для здорового роста.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Калифорнии, но потребление воды все чаще оказывается в центре внимания. Последняя крупная засуха в 2012–2017 годах сократила орошение для фермеров, вынудила принять строгие меры по сохранению домашних хозяйств и спровоцировала смертельные лесные пожары.