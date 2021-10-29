Siemens рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с Узбекистаном

БАКУ / Trend / - Siemens работает в Узбекистане по разным направлениям, в качестве ключевых приоритетов можно обозначить разработку дорожной карты цифровой трансформации, локализацию электрооборудования, развитие горно-металлургического сектора на базе передовых технологий и повышение локальных компетенций.

Об этом представитель Siemens рассказал Trend.

"Во-первых, приоритетным направлением для Siemens в Узбекистане является разработка дорожной карты цифровой трансформации. Она ведется на межотраслевом уровне и ориентирована на экономику в целом. Когда такая карта будет создана, появится больше возможностей для цифровизации конкретных секторов. Во-вторых, стратегический приоритет компании - это локализация электрооборудования," – отметил представитель.

По его словам, третье направление - это развитие горно-металлургического сектора на базе передовых технологий, который воплощается в жизнь совместно с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.

"И, наконец, еще одно направление – повышение локальных компетенций, т.е. обучение и тренинг персонала предприятий Узбекистана, поскольку цифровизация какой бы то ни было отрасли невозможна без грамотных и квалифицированных специалистов," - заявил представитель.

Он также добавил, что Siemens сотрудничает с Узбекистаном достаточно давно, в 2017 году с подписанием нескольких стратегических соглашений начался качественно новый этап партнерства. Сейчас точек пересечения стало еще больше, Siemens заинтересован в дальнейшем укреплении своих позиций на рынке Узбекистана.