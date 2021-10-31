Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Siemens завершила обсуждения по проекту локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане и сейчас переходит к практической стадии, сказал Trend представитель компании.

Как сообщал ранее Trend, Siemens намерена локализовать производство электрооборудования в Узбекистане совместно с предприятием "Узэлектроаппарат-Электрощит"

Касательно возможности экспорта электрооборудования представитель компании сказал, что говорить об этом пока слишком рано, поскольку проект находится на начальной стадии реализации: "Этот вопрос будет обсуждаться на более поздних этапах, а решение будет зависеть от достигнутых соглашений между заинтересованными сторонами".

Узбекистан – очень важный стратегический партнер для Siemens. В последние годы в стране происходят серьезные позитивные изменения: идет либерализация экономики, усиливается защита предпринимательства, модернизируется кредитно-банковская система.

"Все это создает благоприятное рыночное пространство, и компания хочет на нем присутствовать – и не просто присутствовать, а способствовать его развитию, поскольку от этого выигрывают обе стороны", - отметил представитель Siemens.

Он добавил, что Siemens сотрудничает с Узбекистаном достаточно давно, однако в 2017 году с подписанием нескольких стратегических соглашений начался качественно новый этап партнерства. Сейчас точек пересечения стало еще больше, и компания заинтересована в дальнейшем укреплении своих позиций на рынке Узбекистана.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri