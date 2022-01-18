Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ

БАКУ /Trend/ - По итогам первых 10 месяцев 2021 года общий объем торговли Казахстана со странами СНГ составил 26,1 миллиарда долларов, что означает прирост на 29,3 процента (20,2 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года), передает Trend со ссылкой на статистические данные Комитета по статистике Казахстана.

Самыми крупными торговыми партнерами Казахстана среди стран СНГ стали Россия, Узбекистан и Таджикистан.

Так, по итогам отчетного периода объем торговли между Казахстаном и Россией составил 19,4 миллиарда долларов, что на 28,6 процента (15,08 миллиарда долларов) больше , чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля России в общем объеме торговли Казахстана возросла до 23,7 процента (20,9 процента в прошлом году).

Экспорт продукции из Казахстана в Россию составил 5,6 миллиарда долларов по итогам девяти месяцев, что на 38 процентов больше (4,03 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года).

Импорт составил 13,8 миллиарда долларов, увеличившись на 25,2 процента (11,04 миллиарда долларов в прошлом году).

На втором месте расположился Узбекистан с объемом двусторонней торговли в 3,02 миллиарда долларов, что на 32,8 процентов больше, чем в прошлом году (2,2 миллиарда долларов в прошлом году).

Экспорт составил 2,2 миллиарда (рост на 34,2 процента), в то время как импорт составил 833,4 миллиона долларов (рост на 29,5 процента).

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Таджикистаном составил 914,9 миллиона долларов, что на 43,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт составил 638,2 миллиона долларов (560,5 миллиона долларов в прошлом году), а импорт - 276,7 миллиона долларов (78,4 миллиона долларов в прошлом году).