В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали объем выданных льготных кредитов в 2021 г.
БАКУ/Trend/ - В 2021 году по льготным кредитам на 1902 проекта на сумму 287,7 миллиона манатов Фондом развития предпринимательства Азербайджана выделено 130,6 миллиона манатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на брифинге по итогам прошлого года исполняющий обязанности главы правления фонда Осман Халиев.
«В целом механизмы поддержки деятельности Фонда развития предпринимательства в 2021 году осуществлялись по трем направлениям. Это - льготные кредиты, гарантированные государством кредиты и субсидии к существующему кредитному портфелю пострадавшим от пандемии сферам», - сказал Халиев.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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