В Азербайджане названо число приватизированных за год объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число приватизированных объектов недвижимости в январе - октябре 2022 года выросло на 18,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, в указанный период были зарегистрированы права собственности на 294 068 объектов недвижимости (70 558 объектов, или 24 процента – первичная регистрация, 223 510 объектов, или 76 процентов – повторная регистрация).

Отмечается, что из общего числа приватизированных в январе - октябре 2022 года объектов недвижимости 41 040 - частные жилые и дачные дома, 75 387 – квартиры, 167 909 – земельные участки, 2 927 – нежилые помещения, 2 927 – нежилые участки, 660 – жилые комплексы, 44 - многоэтажные жилые дома.

В сообщении ведомства также говорится, что в отчетный период первичную государственную регистрацию прошли 34 469 земельных участков, что в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

В отчетный период 2022 года была проведена техническая инвентаризация и выданы технические паспорта на 231 128 объектов недвижимости, что на 19,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Количество зарегистрированных ипотечных договоров в январе - октябре 2022 года выросло на 38,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58 049.