ЕБРР заинтересован в изучении новых инфраструктурных проектов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в изучении новых инфраструктурных проектов, которые соответствуют критериям приемлемости с точки зрения политики и стандартов банка.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова, комментируя возможность участия ЕБРР в проекте создания "зеленой" зоны на освобожденных территориях Азербайджана.

"Эти критерии охватывают широкий спектр вопросов, начиная с экологических аспектов, аспектов устойчивости и заканчивая вопросами закупок и финансов. Список обширен, и каждый проект требует тщательной оценки. Поэтому, после получения такого запроса от правительства, мы будем оценивать все возможности на индивидуальной основе, в координации с другими международными финансовыми учреждениями и при условии безопасного доступа к месту реализации проекта (как мы понимаем, минирование территорий незаконными вооруженными формированиями продолжается до сих пор)", — пояснила Махмудова.

Напомним, что Азербайджан присоединился к ЕБРР 25 сентября 1992 года. ЕБРР помогает в диверсификации экономики Азербайджана путем поддержки развития частного сектора в ненефтяном секторе и усовершенствования управления частными и государственными компаниями.

Банк содействует расширению доступа к финансам для местных предприятий за счет поощрения кредитования банками и небанковскими финансовыми учреждениями, а также за счет помощи в развитии местных валютных рынков и рынков капитала.

ЕБРР также поддерживает развитие "зеленой" экономики страны, путем финансирования сектора возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности.

Twitter: @Lyaman_Zeyn