Apple в I финквартале снизила чистую прибыль на 13%

Apple Inc. в первом квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 13,4% и выручку - на 5,5%, при этом оба показателя не оправдали прогнозов экспертов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря, составила $29,998 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $34,63 млрд, или $2,1 на акцию, полученными за сопоставимый квартал предыдущего года.

Выручка уменьшилась до $117,154 млрд против $123,945 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,94 на акцию при выручке в $121,4 млрд.

Доходы от продажи iPhone в минувшем квартале уменьшились до $65,76 млрд с $71,63 млрд в предшествующем году. Консенсус-прогноз предполагал $67,8 млрд.

Поступления от продажи компьютеров Mac опустились до $7,74 млрд с $10,85 млрд (при ожиданиях в $9,4 млрд), носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома - до $13,48 млрд с $14,7 млрд (при прогнозе в $15,3 млрд). При этом доходы от реализации iPad увеличились до $9,4 млрд по сравнению с $7,25 млрд (эксперты оценивали ее в $7,8 млрд).

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась до $20,77 млрд с $19,52 млрд годом ранее.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг снизились почти на 4% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев снизилась на 13% (до $2,3 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 12%, а Dow Jones Industrial Average - 3%.