В Бакинской фондовой бирже проходит «День эмитента»

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинской фондовой бирже (БФБ) во второй раз проходит мероприятие «День эмитента».

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе мероприятия временно исполняющий обязанности председателя правления БФБ Эльдар Абдуллаев.

Говоря о значении организованного рынка капитала для развития экономики и привлечения инвестиций, он сказал, что это является ключевым фактором в создании благоприятной среды для компаний, желающих привлечь инвестиции в свое развитие, а также для инвесторов, ищущих новые и перспективные инвестиционные возможности.

По словам Абдуллаева, проводимое мероприятие призвано ознакомить участников с широким спектром возможностей, доступных на организованном рынке капитала.

"БФБ предлагает надежную и прозрачную платформу для торговли ценными бумагами, где соблюдаются высокие стандарты листинга и регулирования. Это создает условия, способствующие развитию и росту экономики страны», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что мероприятие "День эмитента" предоставит уникальную возможность инвесторам и потенциальным эмитентам ознакомиться с конкретными примерами успешного применения организованного рынка капитала, а также провести обсуждения с экспертами и представителями финансового сообщества. Участники мероприятия смогут расширить свои знания в области инвестиций, получить информацию о перспективных проектах.