В Гарадагском районе состоялось открытие “Алятского экопарка" (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 14 июня в 15:36)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" осуществляет различные социальные проекты и мероприятия в поселке Алят Гарадагского района в рамках "Программы экологического, социального и корпоративного управления".

Как передает в среду Trend, охрана окружающей среды является одной из важнейших задач для Бакинского порта, который первым в регионе получил статус "зеленого порта".

Именно по этой причине для организации эффективного отдыха жителей в поселке Алят в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю Дня национального спасения состоялось открытие "Алятского экопарка".

"Алятский экопарк" расположен по адресу: улица шехида Эдуарда Иманова, 23. Площадь парка составляет 1176 квадратных метров. Здесь созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, установлены футбольная площадка, различные спортивные сооружения, игровые площадки, чтобы молодежь могла эффективно проводить досуг и систематически заниматься спортом. Для освещения территории установлены 10 солнечных панелей, 2 беседки. В рамках проведенных работ обновлено асфальтовое покрытие во дворе, окружающем здания. В парке создан газон, уложен камень тамет, построен новый бар и проложена велосипедная дорожка длиной 162 метра. Наряду с восстановлением растительности на территории, где проводились работы по благоустройству, были высажены различные виды вечнозеленых деревьев и кустарников семейства розоцветных.

В соответствии с проектом, разработанным при поддержке ИВ Гарадагского района, был произведен капитальный ремонт фасадов зданий.

В открытии парка приняли участие генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов, глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов и представители общественности.