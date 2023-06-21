Иран значительно увеличил экспорт ненефтяной продукции в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Кыргызстан увеличился на 147 процентов в стоимостном выражении и на 102 процента по объему в течение первого месяца текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2023 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года, сообщает Trend.

В течение первого месяца Иран экспортировал в Кыргызстан около 3450 тонн ненефтяных продуктов на сумму около 2,98 миллиона долларов.

Между тем экспорт ненефтяной продукции Ирана в Кыргызстан в первый месяц прошлого иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2022 года) составил 1700 тонн на сумму 1,2 миллиона долларов.

За отчетный период Иран в основном экспортировал в Кыргызстан нефтехимическую, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Всего за последний иранский год (с 21 марта 2022 года по 20 марта 2023 года) Иран экспортировал в Кыргызстан 57 600 тонн ненефтяных продуктов на сумму 69,8 миллиона долларов, что на 11,5 процента меньше в стоимостном выражении и на 25,4 процента больше по объему по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года).

В целом Иран экспортировал около 10,5 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму около 3,65 миллиарда долларов за первый месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2023 года).