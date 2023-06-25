Страховые услуги в приложении ABB mobile!

БАКУ/Trend/ - Еще одна услуга стала возможной в приложении ABB mobile. Отныне пользователи ABB mobile смогут воспользоваться мобильным сервисом страховых услуг. Банк ABB стал одним из первых азербайджанских банков, представившим данный вид услуг через свое приложение. Это нововведение стало возможным благодаря интеграции со страховой компанией «Атешгах».

Пользователи ABB mobile смогут получать различные виды страховых услуг, такие как услуги обязательных видов страхования, страхование имущества, медицинское страхование и страхование путешествий. На данном этапе пользователи мобильного приложения могут удовлетворить свои потребности в услуге по страхованию путешествий. В ближайшее время станет возможным получать остальные виды страховых услуг.

Напомним, что на днях в приложении ABB mobile были представлены также инвестиционные услуги. Благодаря интеграции с компанией АBB invest пользователи ABB mobile получили возможность осуществлять куплю-продажу акций, других ценных бумаг, а также получать прибыль сформировав собственный инвестиционный портфель. С подобными интеграционными решениями мобильное приложение ABB превращается в универсальную платформу, отвечающая всем финансовым потребностям пользователей.

«Вслед за состоявшимся запуском инвестиционных услуг мы рады представить в АВВ mobile услуги страхования. Будучи универсальной финансовой группой, мы поставили перед собой цель собрать воедино все финансовые услуги, необходимые нашим клиентам, и сделать их еще более доступными обеспечивая лучший цифровой клиентовский опыт», – сказал Председатель Правления банка АВВ Аббас Ибрагимов.

Более подробную информацию о возможностях использования страховых услуг через приложение ABB mobile можно получить здесь. Загрузив приложение, вы можете воспользоваться его преимуществами.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в Справочном центре № 937, а также на официальной странице в Facebook.