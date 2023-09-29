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ЗАО «AzerGold» объявляет очередной конкурс «Стипендиальная программа» по профессиональному образованию

Бизнес Материалы 29 сентября 2023 15:20 (UTC +04:00)
ЗАО «AzerGold» объявляет очередной конкурс «Стипендиальная программа» по профессиональному образованию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом деятельности, утвержденным между Закрытым Акционерным Обществом ЗАО «AzerGold» и Государственным агентством по профессиональному образованию (ГАПО), начинается реализация очередного проекта «Стипендиальная программа» для студентов профессиональных учебных заведений, обучающихся по промышленному и горнодобывающему направлениям.

Стипендия, учрежденная для поддержки подготовки квалифицированных кадров в горнодобывающей отрасли, будет предоставлена по результатам конкурса среди студентов, обучающихся в Гянджинском государственном центре профессионального образования в сфере промышленности и технологий. В конкурсе примут участие студенты, поступившие в центры профессионального образования на базе полного среднего образования и обучающиеся в 2023–2024 учебном году по специальностям «оператор токарно-фрезерных станков», «слесарь-сантехник», «специалист по горным работам», «специалист по монтажу и ремонту линий электропередач», «электрогазосварщик» и «слесарь-ремонтник».

После оценки жюри победителями будут объявлены 10 кандидатов с наивысшими баллами. Студенты, успешно прошедшие конкурс, будут награждены и получат стипендию в размере 200 манатов каждый в течение 9 месяцев. Наряду с этим, студенты получат возможность пройти производственную практику в ЗАО «AzerGold» и в дальнейшем построить свою карьеру в горнодобывающей промышленности.

Напомним, что проект «Стипендиальная программа» для студентов профессиональных учебных заведений по промышленному и горнодобывающему направлениям организуется с 2021 года. Из 27 студентов, ранее победивших в двух стипендиальных проектах по профессиональному образованию, четверо были обеспечены работой в ЗАО «AzerGold».

Отметим, что основой сотрудничества между ЗАО «AzerGold» и ГАПО является Меморандум о взаимопонимании, подписанный 19 мая 2020 года между структурами в связи с совместной деятельностью по подготовке квалифицированных кадров с необходимым профессиональным образованием в сфере изучения, разведки, исследования месторождений металлических руд, добычи, переработки и реализации драгоценных и благородных металлов.

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