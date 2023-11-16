ЕБРР планирует увеличить число банков-партнеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает над тем, чтобы расширить число банков в Азербайджане, с которыми ЕБРР сотрудничает.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Для нас банки очень важны в целях охвата местной экономики, поскольку они дают нам гораздо больше партнеров, а затем мы можем охватить больше компаний, что обеспечивает больший масштаб воздействия. Таким образом, использование этих связей и увеличение объема работы, которую мы проводим в рамках консультационного бизнеса, дополнит ее и позволит компаниям увидеть преимущества ее проведения", - отметил он.

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