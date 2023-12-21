БАКУ/Trend/ - Для турецких бизнесменов подготовлены ознакомительные документы для инвестирования в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Турции (в консульстве в Стамбуле) Тамерлан Тагиев в своем выступлении на азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

"Если вы хотите успешно инвестировать, то предлагаем вам инвестировать в братский Азербайджан", - сказал он.

По его словам, Азербайджан заинтересован в турецких инвестициях.

"Мы представили турецким бизнесменам ознакомительные документы на турецком языке и надеемся, что наши совместные усилия активизируют торговое сотрудничество" - сказал Тагиев.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.