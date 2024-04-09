"BSC" примет участие в авторитетной международной выставке в Германии

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания на Южном Кавказе, 15-19 апреля примет участие в специализированной выставке в Дюссельдорфе (ФРГ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на информацию компании.

"Мы примем участие в одной из самых авторитетных международных выставок - "Трубы-2024" (Tube-2024) и "Кабели (провода)-2024" (Wire-2024). Это мероприятие соберет крупнейшие специализированные мировые компании, и мы надеемся обрести новых клиентов. У нас будет отдельный стенд, и намечены переговоры B2B и консультации", - сообщается в пресс-релизе BSC.

Отметим, что BSC сотрудничает с германской Siemens, итальянскими Danieli и Vezzani и другими мировыми компаниями по технологическому оснащению предприятия, мощность которого превышает 550 тысяч тонн металлургической продукции в год.

BSC, работающая в стране с 2001 года, входит в число крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе Азербайджана.

В числе "зеленых" достижений - производство стальных заготовок без воздействия на окружающую среду.

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