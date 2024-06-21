Вопрос о цифровизации в страховой отрасли становится все более актуальным - PASHA Insurance

БАКУ /Trend/ - Вопрос о цифровизации в страховой отрасли становится все более актуальным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель команды Medical Agile OAO "PASHA Insurance" Мурад Мамедзаде в ходе панельной дискуссии на тему "Медицинское страхование в постпандемическую эру" в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Вопрос о цифровизации в страховой отрасли становится все более актуальным, и это обсуждение, безусловно, касается каждого из нас. Цифровизация и цифровая оптимизация обсуждаются уже последние 20-30 лет. Хотя сегодня ИИ находится на пике популярности, проблемы цифровизации остаются крайне важными для страховых компаний по всему миру", - подчеркнул он.

По его словам, основные трудности могут быть связаны с природой бизнеса, устаревшими ИТ-системами или юридическими последствиями в разных странах.

"Интересно, что сейчас, особенно среди представителей поколений Z и альфа, наблюдается огромный спрос на цифровые решения в различных отраслях. Доступность эффективных цифровых решений создает конкурентное преимущество для компаний и удовлетворяет ожидания клиентов. Однако, если в ближайшие годы не будет внедрена цифровая трансформация, это может привести к недовольству потребителей. Цифровая оптимизация проходит через два основных направления: облачные сервисы и развитие технологий в здравоохранении. В настоящее время мы располагаем огромным объемом данных о здоровье наших клиентов благодаря носимым устройствам, умным часам и фитнес-устройствам", - отметил он.

Мамедзаде также упомянул, эти данные позволяют создавать индивидуальные решения для клиентов и выбирать удобные способы связи с ними, будь то цифровые, полуцифровые или традиционные методы.

"Кроме того, цифровизация предоставляет возможности для профилактического ухода. Люди могут отслеживать свое здоровье и принимать меры для предотвращения или отсрочки таких заболеваний, как астма, деменция или проблемы с сердцем. Эти возможности интеграции цифровых инструментов в страховые продукты важны как никогда. На примере нашей компании, Pasha Insurance, можно увидеть, как мы принимаем заявки клиентов через мобильные приложения и сайты. После пандемии мы заметили тенденцию к увеличению использования цифровых каналов для взаимодействия со страховыми компаниями, особенно среди молодежи. Они предпочитают цифровые способы общения, избегая телефонных звонков и личных встреч. Таким образом, наличие качественных цифровых решений уже сейчас дает конкурентное преимущество, а их отсутствие в будущем приведет к недовольству клиентов. Нам необходимо учитывать эти изменения и активно адаптироваться к ним", - добавил он.

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