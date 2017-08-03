Турция определяет подрядчика строительства 10 ветряных электростанций

3 августа 2017 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции состоится тендер на строительство 10 ветряных электростанций, сказали Trend в четверг в министерстве энергетики и природных ресурсов страны.

Как отметили в министерстве, заявки на участие в тендере представили восемь компаний.

Электростанции планируется построить в пяти провинциях Турции, включая столицу - Анкару.

Согласно условиям тендера, строительные работы должны быть завершены в течение 21 месяца.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что Турция планирует инвестировать один миллиард долларов в развитие возобновляемых источников энергии.

По словам Албайрака, строительство новых электростанций увеличит энергобезопасность Турции и уменьшит зависимость от других стран.

Министр также считает, что новый проект по развитию возобновляемых источников энергии позволит обеспечить работой около 3 750 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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