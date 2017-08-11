МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2017-2018 годы

11 августа 2017 14:40 (UTC+04:00)

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч баррелей в день — до 99 миллионов баррелей в день. Таким образом, рост спроса на нефть в 2018 году в годовом выражении составит 1,4 миллиона баррелей в день.

В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году — на 100 тысяч баррелей в день, до 59,6 миллиона баррелей в день. В 2017 году этот показатель может составить 58,2 миллиона баррелей в день, что также на 100 тысяч баррелей в день выше июльского прогноза. Рост предложения со стороны стран вне ОПЕК в этом году оценивается в 700 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем 2016 года.

Спрос на нефть ОПЕК, по оценке МЭА, в 2017 году составит 32,6 миллиона баррелей в день (в июльском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 32,9 миллиона баррелей в день). В 2018 году спрос на нефть картеля снизится до 32,4 миллиона баррелей в день против июльского прогноза в 32,8 миллиона баррелей в день.

Azernews Newspaper
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