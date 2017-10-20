Азербайджан может увеличить передачу электроэнергии в Россию - энергооператор

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан может увеличить передачу электроэнергии в Россию, сказал журналистам в пятницу глава ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев в кулуарах мероприятия, посвященного Дню энергетика.

"С Россией мы работаем в параллельном режиме, то есть и мы получаем от них электроэнергию, и они от нас. Думаю, что после реализации определенных шагов мы сможем увеличить передачу электроэнергии в Россию", - сказал Пирвердиев.

По его словам, интерес российской стороны заключается, в первую очередь в том, чтобы через Азербайджан обеспечить поставку электроэнергии в Иран.

"Для этого важно провести ряд технических работ. На сегодняшний день технически обеспечить параллельный режим работы энергосистем Ирана, Азербайджана и РФ невозможно. Существует два варианта решения. Первый - построить на границе Ирана и Азербайджана крупную установку постоянного тока. Второй - провести вторую ЛЭП между Россией и Азербайджаном. В настоящее время между странами действует 330-киловольтная ЛЭП, построенная еще в 1970-е гг. И она не способна передавать такой объем электроэнергии", - сказал Пирвердиев.

(Автор: Максим Цурков)