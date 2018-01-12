На долю TAP пришлась основная часть иностранных инвестиций в энергетическую сферу Албании

12 января 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основная часть иностранных инвестиций в энергетическую сферу Албании в третьем квартале 2017 года пришлась на долю проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, говорится в пятницу в отчете Банка Албании.

Как говорится в отчете, более 90 процентов иностранных инвестиций в Албанию были вложены в три основные сектора - энергетика, финансовая сфера и добывающая промышленность.

В отчетном периоде по объему вложенных иностранных инвестиций доминировала энергетическая сфера, что в основном связано с инвестициями в строительство TAP в Албании, говорится в информации банка.

Согласно данным отчета, инвестиции в энергетическую сферу страны составили 193 миллиона евро или около 65 процентов инвестиций в Албанию в третьем квартале 2017 года.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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