НПЗ Казахстана с начала 2018 г. отгрузил первые объемы бензина К4

19 января 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод Казахстана за 15 дней работы в 2018 году отгрузил порядка 58 тысяч тонн бензина класса К4.

"За этот период отгружено бензинов экологического класса К4 в объеме 57 981 тонна и дизельного топлива экологического класса К4 69 943 тонны», - говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, за 15 дней января на Павлодарском НПЗ переработано 220 318 тонн нефти, работа ведётся по плану.

По итогам 2017 года переработка составила 4 746 923 тонны.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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