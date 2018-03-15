МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году

15 марта 2018 14:35 (UTC+04:00)

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе агентства, сообщает РИА Новости.

Оценка роста спроса на нефть в 2017 году осталась неизменной. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 98,3 миллиона баррелей в сутки (в февральском докладе прогноз составлял 93,2 миллиона баррелей в сутки), увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей в сутки.

Изменение прогноза МЭА объясняет более позитивными ожиданиями по спросу на нефть в 2018 году в странах ОЭСР, в частности в Польше, Турции, сильный спрос ожидается в США. "Прогноз по спросу на нефть в странах ОЭСР в 2018 был повышен на 240 тысяч баррелей в сутки, что стало следствием сильных показателей в данном регионе в последнее время и низких цен… Наоборот, в странах вне ОЭСР прогноз по спросу был понижен на 150 тысяч баррелей в сутки", — отмечается в докладе.

В то же время прогноз МЭА по росту предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, остался неизменным. Агентство ожидает, что показатель увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2017 года, до 59,9 миллиона баррелей в сутки.

"США станут основным фактором роста (предложения со стороны не ОПЕК — ред.), на них придется около 1,5 миллиона баррелей в сутки от общего увеличения показателя. Рост также будет связан с увеличением добычи в Канаде (на 290 тысяч баррелей в сутки) и Бразилии (на 150 тысяч баррелей в сутки) из-за запуска новых проектов. В прошлом году добыча нефти стран вне ОПЕК увеличилась на 760 тысяч баррелей в сутки, до 58,1 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

В целом, общий объем предложения на мировом рынке нефти в феврале незначительно уменьшился в месячном выражении, но оказался на 740 тысяч баррелей в сутки выше в годовом за счет увеличения добычи в США, достигнув уровня в 97,9 миллиона баррелей в сутки. Предложение со стороны стран вне ОПЕК в феврале выросло на 810 тысяч баррелей год к году, до 58,9 миллиона баррелей в сутки.

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