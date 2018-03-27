Нефть дорожает на комментариях Ирака по сделке ОПЕК+

27 марта 2018 16:45 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник днем торгуются в плюсе на комментариях Ирака по реализации венской сделки по сокращению добычи нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56%, до 69,91 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,55%, до 65,91 доллара за баррель.

Во вторник глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri) заявил, что добыча нефти в стране в мае не превысит 4,36 миллиона баррелей в сутки в соответствии со сделкой ОПЕК+, как передает его слова агентство Рейтер.

"Ирак будет выполнять любое будущее решение ОПЕК", - приводит его слова агентство.

Аль-Ясири также добавил, что экспорт иракской нефти в мае не превысит 3,426 миллиона баррелей в сутки. По последним данным SOMO, Ирак в феврале уменьшил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,8% по сравнению с январем — до 3,43 миллиона баррелей в день.

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