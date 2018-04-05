Таджикистан обсудил с руководством Сангтудинской ГЭС-1 погашение задолженности

5 апреля 2018 10:11 (UTC+04:00)

Вопрос погашения задолженности «Барки точик» перед Сангтудинская ГЭС-1 обсужден сегодня, 4 апреля, на встрече вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с руководством этой российско-таджикской станции, сообщает таджикское издание «Авеста».

Как сообщили изданию в правительстве страны, на встрече было отмечено, что ОАХК «Барки точик» в 2017 году с учетом взаиморасчетов оплатила 290 миллионов сомони, и можно сказать, что свои обязанности перед ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», в основном, выполняет.

По данным источника, стороны также обсудили ход реализации определений Протокола 14-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и России по торгово-экономическому сотрудничеству, процесс согласования финансово-экономической модели возврата инвестиций сторон, а также эффективное использование прибыли от привлеченных инвестиций и нахождения новых внешних рынков для сбыта электроэнергии.

В ходе встречи также было отмечено, что во взаимоотношениях этих двух субъектов существуют вопросы, которые требуют большего изучения. В этой связи отраслевой рабочей группе поручено разработать и представить способы решения существующих вопросов с учетом интересов обеих сторон.

Задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 на данный момент составляет 876 миллионов сомони.

Официальный курс на 5 апреля – 8,8223 TJS/USD

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Azernews Newspaper
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