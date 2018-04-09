Движение неприсоединения поддержало транзитный проект Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

АШХАБАД/ Trend/ - Участники министерской конференции Движения неприсоединения, которая проходила в эти дни в Баку, приветствовали постоянный прогресс в осуществлении транспортно-транзитного проекта Lapis Lazuli по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В Баку была принята итоговая декларация, где и были отражены инициативы относительно реализации крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах. В сообщении туркменского МИД также говорится, что в бакинской декларации были отмечены усилия по реализации проектов строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAПИ) и железнодорожного сегмента Туркменистан-Афганистан. В Движении неприсоединения, участвуют 120 государств.

Напомним, что в ноябре 2017 года Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал соглашение по проекту Lapis Lazuli, которое до этого было подписано в Ашхабаде на уровне высокопоставленных лиц МИД Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции. Ожидается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в 2 миллиардов долларов США.

Проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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