Узбекистан примет участие в проекте ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен принять участие в проекте строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), об этом, как передаёт в понедельник казахстанское информагентство «Казинформ», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно информации, данный вопрос, в частности, обсуждался с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе его государственного визита в Узбекистан.

«ТАПИ – очень грандиозный проект, который способствует стабилизации ситуации в Афганистане. Узбекистан будет участвовать в этом проекте, и мы найдем точки соприкосновения по данному вопросу», – отметил президент Узбекистана.

Более того, президент республики добавил, что по итогам встречи двух президентов представители Узбекистана в ближайшее время направятся в Ашхабад с целью запуска практических переговоров по вопросу участия в проекте ТАПИ.

Отметим, что ТАПИ – строящийся магистральный газопровод, протяженностью в 1 735 километров из Туркменистана в Афганистан, Пакистан, и Индию. Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет 214 километров.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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