SOCAR Methanol увеличит морские поставки

25 апреля 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Methanol планирует увеличить поставки метанола морским путем, сказал генеральный директор компании Эльнур Мустафаев в среду в Баку в ходе третьего Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"В настоящее время экспорт метанола осуществляется управлением маркетинга и экономических операций SOCAR через терминал в Кулеви, складские мощности которого позволяют хранить 20 тысяч кубометров метанола с возможностью расширения. Поставки азербайджанского метанола идут в страны Средиземноморского региона (Испания, Италия, Словения, Греция, Египет, Израиль), в Турцию, Грузию, Румынию, Бельгию, Францию, Казахстан, Китай и даже была одна поставка в Бразилию", - сказал Мустафаев.

По словам гендиректора, компания планирует нарастить поставки морским путем по Каспию через Волгодонский канал.

"Фактически этот маршрут уже используется, но мы хотим нарастить загрузку и меньше использовать железную дорогу", - сказал Мустафаев.

Гендиректор отметил, что необходимым является увеличение складских мощностей завода.

"Это позволит увеличить маржинальную прибыль, сократить логистические затраты, обеспечить устойчивое развитие предприятия и гарантии выполнения договорных обязательств, а также сократить зависимость от железнодорожного транспорта", - добавил Мустафаев.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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