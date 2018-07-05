Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения между SOCAR и Equinor

5 июля 2018 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашения, подписанные 30 мая 2018 года между азербайджанской госкомпанией SOCAR и норвежская Equinor [ранее называлась Statoil].

Первое соглашение представляет собой risk-service контракт (RSA) по месторождению "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, второе - соглашение о разделе добычи (PSA) и разведке на перспективных структурах "Дан Улдузу", "Ашрафи" и "Айпара".

Соглашения предусматривают долевое распределение 50 на 50.

Первое соглашение подписано между SOCAR, Statoyl Azerbaijan Qarabag BV (Statoil) и SOCAR Qarabag LLC (SOCAR Qarabag), а второе - между SOCAR, Statoil Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara BV (“Statoil”) и аффилированной компанией SOCAR.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Извлекаемые запасы месторождения "Карабах" оцениваются в 16 миллионов тонн нефти и 28 миллиардов кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Бурение разведочной скважины на "Карабахе" запланировано в 2018 году. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Контракт на разработку блока структур "Ашрафи" - "Дан-Улдузу", подписанный в 1997 году между SOCAR (20 процентов), ВР (30 процентов), Unocal (25,5 процента), Itochu (20 процентов) и Delta HESS (4,5 процента), потерял свою юридическую силу седьмого марта 2000 года.

Месторождение "Ашрафи" с запасами в 13 миллиардов кубометров газа и 17 миллионов тонн конденсата было открыто в 1999 году. В рамках разведочных работ на "Ашрафи" были выявлены запасы углеводородов в объеме порядка 20-40 миллионов тонн.

Месторождение "Ашрафи" расположено к северу от Абшеронского архипелага, в 105 километрах к северо-востоку от Баку.

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