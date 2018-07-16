Из Джейхана отгружен трехмиллиардный баррель каспийской нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Трехмиллиардный баррель нефти, транспортированный по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), был загружен на 3929 –й по счету танкер, говорится в сообщении компании “BP-Azerbaijan”, распространенном в понедельник.

"Данное событие является очень значимым. В целом, строительство БТД можно считать большим техническим достижением, и после 12 лет проведения безопасных и надежных операций трубопровод может служить ярким примером операционной эффективности и командной работы между тремя странами. Могу с уверенностью сказать, что БТД является одним из наиболее надежных и экологически безопасных трубопроводных проектов, когда-либо реализованных в мире. Служа мостом между тремя странами региона [Азербайджан, Грузия и Турция], он укрепил связи между ними, принеся невероятно позитивные изменения», - отметил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года. Погрузка в танкер первой нефти с БТД состоялась летом 2006 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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