Индийская ONGC Videsh может заняться геологоразведкой в Узбекистане

18 сентября 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индийская нефтегазовая компания ONGC Videsh заинтересована в инвестиционных проектах, направленных на проведение геологоразведочных работ на территории Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе АО «Узбекнефтегаз», об этом стало известно во время встречи между руководством АО «Узбекнфетегаз» и ONGC Videsh.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества.

Старший вице-президент, руководитель ONGC Videsh Пахи Ажит Кумар поблагодарил членов руководства АО «Узбекнефтегаз» за организацию встречи и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с узбекской стороной.

Члены делегации Индии положительно оценили широкомасштабные реформы, проводимые под руководством президента страны Шавката Мирзиёева, и направленные в первую очередь на развитие бизнеса и поддержку иностранных инвесторов.

В завершении встречи стороны выразили надежду на установление двухстороннего плодотворного сотрудничества.

После переговоров, делегация компании ONGC Videsh посетила отраслевой институт АО «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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