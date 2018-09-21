Сотрудничество с европейской хартией сулит большую выгоду для Азербайджана - экс-глава SOCAR

БАКУ /Trend/ - Тесное сотрудничество Азербайджана с европейской хартией, в частности вступление нашей страны в международную энергетическую хартию (МЭХ), расширит перспективу инвестиционных возможностей, а также способствует созданию законодательной базы, отвечающей современным требованиям.

Об этом сказал Trend экс-глава Госнефтекомпании Азербайджана, известный экономист Сабит Багиров, комментируя перспективу вступления Азербайджана в МЭХ и председательство на предстоящей конференции в 2020 году.

По мнению азербайджанского экономиста, сотрудничество с европейской хартией сулит большие выгоды Азербайджану.

«В Азербайджане проводится активная работу по развитию энергетического рынка, подготовлен новый проект закона, «О регулировании энергетических рынков», с тем, чтобы приблизить страну к современным требованиям и стандартам в сфере энергетики», - сказал Багиров.

По словам эксперта, усилия, направленные на сближение Азербайджана с энергетической хартией, в том числе принятие новых законов, приблизит страну к высоким стандартам международного энергетического рынка.

«Ожидается, что Новый закон будет регулировать деятельность независимого энергетического регулятора, работу всех участников рынка, а также коснется и частных и государственных предприятий, генерации электрической энергии, транспортировки и распределения. Министерство энергетики проводит развернутую работу по запуску и реализации проектов энергоэффективности, тем самым, внося большой вклад в будущее энергетического сектора. И я полагаю, что работа, нацеленная на поиск экономных и выгодных путей использования энергоресурсов, по их экспорту и эффективной реализации в будущем даст положительные результаты», - сказал собеседник агентства.

Отметим, что ранее генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак, выступая на конференции по энергоэффективности в Баку, также заявлял, что Азербайджан и Международную энергетическую хартию ожидает плодотворное сотрудничество по многим направлениям.

Напомним, что в 2020 году Азербайджан будет председательствовать на конференции Энергетической хартии.

Азербайджан являлся участником Европейской энергетической хартии с 1998 года. В мае 2015 года Европейская энергетическая хартия получила международный статус. Азербайджан также принял решение вступить в хартию.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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