Нахчыван может стать примером для Европы в вопросе развития альтернативной энергетики - посол

22 сентября 2018 15:18 (UTC+04:00)

НАХЧЫВАН /Trend/ - Нахчыванская Автономная Республика (НАР) может стать примером для некоторых стран Европы в развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал в ходе пресс-конференции, посвященной Дням ЕС в Нахчыванской Автономной Республике посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс.

Посол отметил, что бельгийские компании работают в сфере генерации солнечной энергии в Нахчыване.

«Во многих странах говорят о важности обеспечения энергетической безопасности, а на практике им не удаётся достичь весомых результатов в этой сфере. А в Нахчыване в действительности обеспечивается энергобезопасность. Надеемся, что в будущем эта сфера еще больше будет развиваться в НАР. Нахчыван может стать примером для некоторых стран Европы в развитии сферы возобновляемых источников энергии», - сказал Берт Скуфс.

Кроме того, выступая на мероприятии, посол Финляндии в Азербайджане Арья Макконен отметила, что финская компания также работает в НАР в сфере возобновляемых источников энергии.

«Мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества в будущем», - добавила посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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