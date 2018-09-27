Минэнерго Казахстана обеспечит рынок отечественными нефтепродуктами

27 сентября 2018 02:46 (UTC+04:00)

Первый вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов, выступая в рамках конференции KIOGE, рассказал о реконструкции казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечении рынка отечественными нефтепродуктами, передает "Казинформ".

"В сфере нефтепереработки успешно завершены проекты модернизации Атырауского НПЗ и Павлодарского завода. Срок окончательной реконструкции Шымкентского завода запланирован до конца текущего года. По завершению реконструкции этих заводов начато обеспечение рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключение импортозависимости по бензину, дизтопливу, авиакеросину", - сказал Махамбет Досмухамбетов.

По его словам, внедрение в этом году на трех НПЗ систем автоматизации управления ремонтом позволяет сократить ежегодные сроки ремонтов заводов с 45 до 20 дней. Остановки на 45 дней теперь будут происходить не чаще чем раз в три года. Также на каждом НПЗ увеличился объем переработки нефти. Таким образом, уже в ближайшее время рынок Казахастана будет полностью обеспечен отечественными нефтепродуктами.

Напомним, что сегодня в Алматы в выставочном комплексе "Атакент" открылась выставка KIOGE, на которой будут представлены новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки для нефтегазодобывающих предприятий от ведущих добывающих, нефтегазовых компаний, нефтесервисных компаний и поставщиков отрасли.

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