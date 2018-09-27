Азербайджан назвал экспортные планы по Баку-Новороссийск на 2019 г.

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2019 году планирует отправить на экспорт по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 миллиона тонн нефти.

Об этом в четверг сказал журналистам исполнительный председатель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде.

"Контракт по Баку-Новороссийск постоянно продлевается каждый год. На следующий год запланированы объемы в полтора миллиона тонн нефти", - сказал Ахмедзаде.

Он также сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с российской компанией о возможности строительства метанолового завода в России.

SOCAR в 2017 году транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 миллиона тонн нефти против 1,3 миллиона тонн, транспортированных в 2016 году.

Протяженность трубопровода Баку-Новороссийск составляет 1147 километров: длина азербайджанского участка - 231 километр, российского - 916 километров. Максимальная мощность прокачки трубопровода - 105 тысяч баррелей в сутки.

В 2018 году SOCAR планирует транспортировать по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 миллиона тонн нефти, добываемой самостоятельно на сухопутных и морских месторождениях страны.

(Автор: Илькин Шафиев)

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