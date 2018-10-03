Цены на азербайджанскую нефть демонстрируют рекордный рост

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 87,10 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

Отметим, что в последний раз цены на азербайджанскую нефть преодолевали отметку в 87 долларов в 2014 году.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light второго октября составила 86,29 доллара за баррель, подорожав на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 83,22 доллара за баррель, что на 0,96 доллара больше показателя понедельника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго октября составила 85,81 доллара за баррель, что на 1,12 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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