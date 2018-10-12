Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах на 110 тысяч баррелей в сутки из-за торговых войн и высоких цен на нефть. Об этом говорится в отчете агентства, сообщает в пятницу ТАСС.

"По нашему мнению, высокие цены на энергоресурсы несут угрозу экономическому росту. Для многих развивающихся стран высокие цены сопровождаются девальвацией национальных валют по отношению к доллару. Глобальная экономика страдает и от торговых войн", - пишут эксперты МЭА в отчете.

В связи с этим МЭА ожидает, что рост спроса на нефть в 2018 году и в 2019 году будет на 110 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущей оценки. Таким образом, рост составит только 1,3 миллиона и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом рост предложения от стран "не ОПЕК" в 2018 и 2019 годах, полагают эксперты агентства, составит 2,2 миллиона и 1,8 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Запасы нефти стран ОЭСР выросли на 15,7 миллиона баррелей в августе к июлю - до 2,854 миллиарда баррелей, что является максимальным уровнем с февраля, отмечается в отчете. Однако уровень запасов был на 34 миллиона баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Как отмечается в отчете МЭА, страны ОПЕК+ с мая 2018 года увеличили добычу на 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, но рынку может потребоваться больше нефти. "Рост чистой добычи от ключевых производителей во главе с Саудовской Аравией с мая составил 1,4 миллиона баррелей в сутки. Однако с учетом ожидаемого падения добычи в Иране в объеме 800 тысяч баррелей в сутки, а также нестабильность добычи в Ливии и коллапса в Венесуэле, почивать на лаврах не приходится - рынок дает четкие и беспокойные сигналы о том, что ему понадобится еще больше нефти", - говорится в документе.

В целом страны ОПЕК+ без учета падения в Иране, Мексике и Венесуэле увеличили добычу с мая на 1,6 миллона баррелей в сутки. США добавили еще 390 тысяч баррелей. Тем не менее, добыча в Иране, Мексике и Венесуэле совокупно упала на 575 тысяч баррелей. В МЭА подчеркивают, что весь рост добычи произошел за счет свободных мощностей, которые уже сократились всего до 2 процентов глобального спроса и продолжат сокращаться.

Кроме того, в МЭА сообщили, что страны ОПЕК в сентябре 2018 года исполнили Венское соглашение на 121 процент, страны "не ОПЕК" - на 37 процентов. Как следует из документа, страны ОПЕК нарастили добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки до максимального в этом году уровня 32,78 миллиона баррелей в сутки. Рост обеспечили Саудовская Аравия, африканские производители, а также ОАЭ.

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