Президент Турции подтвердил дату открытия НПЗ STAR

16 октября 2018 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, запланировано на 19 октября, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что НПЗ STAR является одним из важных проектов, реализуемых Турцией и Азербайджаном.

Отметим, что на НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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