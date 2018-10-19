НПЗ Star внесет огромный вклад в развитие нефтехимической промышленности Турции - министр

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star поможет снизить зависимость Турции от импорта в сфере нефтехимической промышленности, сказал министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак на церемонии открытия НПЗ Star в Измире.

Министр подчеркнул значимость НПЗ Star для Турции, отметив, что он внесет огромный вклад в развитие нефтехимической промышленности страны.

Албайрак напомнил, что четыре месяца назад состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который можно считать символом братства Азербайджана и Турции в XXI веке.

Дружба и единство Азербайджана и Турции, подчеркнул министр, должны стать примером для всего мира.

По словам министра, лишь взаимная поддержка, здоровая конкуренция и крепкое сотрудничество могут помочь защитить интересы стран и достичь экономической стабильности.

Отметим, что сегодня в турецкой провинции Измир прошла официальная церемония открытия НПЗ Star, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ Star будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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