Азербайджанская нефть 28 декабря подешевела

29 декабря 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 53,56 доллара за баррель, что на 1,48 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 28 декабря составила 52,2 доллара за баррель, что на 1,52 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 49,91 доллара за баррель, что на 0,51 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 декабря составила 50,21 доллара за баррель, что на 1,38 доллара меньше предыдущего показателя.

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